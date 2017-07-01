В Иркутске угнали вездеход

Утром 14 июля в дежурную часть отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от жителя микрорайона Ершовский. Заявитель сообщил полицейским, что неизвестные преступники в ночное время проникли в его гараж и совершили хищение снегоболотохода «Поларис Рэнджер».
На место кражи выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители провели осмотра места происшествия, изъяли записи с камеры видеонаблюдения.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Момент совершения хищения «багги» запечатлён на видео. - baggi.mp4 [2 Mb] (cкачиваний: 1)
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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