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В Иркутске угнали вездеход


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Вчера, 12:42
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В Иркутске угнали вездеход

Утром 14 июля в дежурную часть отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от жителя микрорайона Ершовский. Заявитель сообщил полицейским, что неизвестные преступники в ночное время проникли в его гараж и совершили хищение снегоболотохода «Поларис Рэнджер».

На место кражи выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители провели осмотра места происшествия, изъяли записи с камеры видеонаблюдения.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Момент совершения хищения «багги» запечатлён на видео. - baggi.mp4 [2 Mb] (cкачиваний: 1)

Граждан, что-либо знающих о личностях молодых людей, полиция просит обращаться по телефонам 21-39-81 или 02.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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