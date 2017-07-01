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7 человек погибли при пожаре в дачном доме


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Вчера, 13:08
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7 человек погибли при пожаре в дачном доме

Пршлой ночью в СНТ «Железнодорожник» г. Братска произошел пожар. Огнем были охвачены дачный дом и баня. При тушении пожара в доме были обнаружены останки семи человек, в том числе, предположительно троих детей.

По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СКР по Иркутской области незамедлительно начата доследственная проверка.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности погибших, причин пожара и прочих обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Иркутской области
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