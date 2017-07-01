7 человек погибли при пожаре в дачном доме

По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СКР по Иркутской области незамедлительно начата доследственная проверка.В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности погибших, причин пожара и прочих обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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