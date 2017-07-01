Сами виноваты?

Для пострадавших пешеходов «скорую помощь» вызывают каждый день. 14 июля травмировавшегося под колесами автомобиля человека в БСМП доставили от магазина «Строительный бум». 15 июля – с автодороги Р-55, в районе Новой Ясачной. По всем случаям сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.Среди пациентов травматологов стало больше женщин. Они, предпочитая туфли на высоких каблуках, ломают лодыжки. В детскую травматологию пациентов везут не только из города, но и с дачных участков - там недавно ребенка обварили кипящими пельменями, из загородных лагерей, где дети падают с качелей, подворачивают ноги во время бега или просто неудачно падают.