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Сами виноваты?


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Сегодня, 20:23
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За минувшее воскресенье в травматологическое отделение БСМП поступили 11 человек. Среди них пешеход, сбитый возле магазина «Триумф».

Сами виноваты?
Проводить лето в гипсе очень обидно. Следите за детьми.

Для пострадавших пешеходов «скорую помощь» вызывают каждый день. 14 июля травмировавшегося под колесами автомобиля человека в БСМП доставили от магазина «Строительный бум». 15 июля – с автодороги Р-55, в районе Новой Ясачной. По всем случаям сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.
Среди пациентов травматологов стало больше женщин. Они, предпочитая туфли на высоких каблуках, ломают лодыжки. В детскую травматологию пациентов везут не только из города, но и с дачных участков - там недавно ребенка обварили кипящими пельменями, из загородных лагерей, где дети падают с качелей, подворачивают ноги во время бега или просто неудачно падают.

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото Николая СТЕРНИНА
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