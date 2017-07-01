Торговала из окна

По информации пресс-службы УМВД России по Ангарскому городскому округу, полицейские задержали 48-летнюю ангарчанку, которая подозревается в сбыте героина. Подозрение обоснованное – наркоторговка попалась с поличным в тот момент, когда продала очередному покупателю более 15 граммов наркотика.



Во время личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемой сыщики обнаружили и изъяли большое количество телефонов и сим-карт (очевидно, меняла, чтобы дозвониться до клиентов), а также деньги, предположительно, полученные от криминального бизнеса. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.

Как установили следователи следственного отдела № 3 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу, женщина цыганской национальности вела торговлю наркотиками практически открыто - из окна своей квартиры.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («незаконные сбыт или пересылка наркотических средств»). Сбытчице героина грозит лишение свободы на срок до 20 лет.



Ольга САНИНА