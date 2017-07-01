Пострадал за компанию

В ночь с 18 на 19 июля в 89 квартале, рядом с домом № 10, сгорели два автомобиля - BMW Х5 и «Хонда-Аккорд».



Когда на улице полыхнуло, жильцы дома прильнули к окнам и увидели, что от BMW отбегают два человека. Лиц разглядеть не смогли, они скрывались под капюшонами.

На пульт пожарной охраны сообщение о возгорании поступило в три часа ночи. Как нашей газете рассказал дознаватель пожарного надзора, выезжавший на место, у BMW моторный отсек уничтожен полностью, салон поврежден по всей площади. У «Хонды» оплавились и обуглились пластмассовые и резиновые детали моторного отсека. Салон, подвергшийся тепловому воздействию, закопчен. Причиной возгорания является поджог. На месте нашли пакет с пластиковыми крышками от канистр, от которых исходил характерный запах легковоспламеняющихся жидкостей.

Как стало известно нашей газете, автомобиль BMW застрахован, а вот «Хонда», оказавшаяся на линии огня случайно, нет. Получается, что поджигатели не того наказали.



Галина ЛЕМЗЯКОВА