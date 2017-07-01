Не уследили

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изменено) произошла днём 16 июля, в воскресенье. Ребёнок отпросился у родителей погулять вместе с соседскими мальчишками и их дедушкой. Пошли на Китой за старый мост. Гуляли по берегу, Антон решил искупаться. Мальчик зашёл в воду, нырнул, и больше его никто не видел. Мужчины, которые в тот момент были на пляже, заметили, что ребёнок не вынырнул, кинулись спасать. Но было уже поздно. Мальчик попал в сильное подводное течение, спасатели называют это воронкой. Его до сих пор не могут найти.- Я занырнул достаточно глубоко, думал, подцеплю сейчас его, а на берегу уже откачаем. Но я даже до дна там достать не смог! - рассказал очевидец сотрудникам полиции сразу после трагедии.Антон воспитывался в полной, благополучной семье. Он был единственным ребёнком. Отец - военный, мама на раннем сроке беременности, в скором времени в этой семье должно быть пополнение.Днём позже, в понедельник, несчастье случилось с двухлетним Мишей (имя изменено). Он попал под колёса грузовика. Мальчика спасла от смерти случайность. Сотрудники ГИБДД удивляются:- Это случай один на миллион, чтобы ребёнок отделался такими незначительными травмами. У него ушибы, ссадины, сотрясение.Вместе с 18-летней мамой Миша гулял в районе 100 квартала. Женщина отвлеклась на несколько минут на покупку в торговой палатке. Ребёнок отбежал в сторону. В это время от магазина отъезжал грузовичок марки «Хоно». Водитель не заметил малыша и начал движение. Спасло Мишу то, что он очень маленький: прошёл между колёсами. Водитель, 25-летний парень, находится сейчас в спецприёмнике.