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Ещё один самолёт упал в воду


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Вчера, 12:33
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Два дня назад СМИ сообщили, что гидросамолёт «Гольф» упал в озеро Медвежье в Иркутской области. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту аварии самолёта-амфибии. В следствии говорят, что он зацепил крылом поверхность озера.По предварительной информации, самолёт совершал частный полёт, на борту были пилот и два пассажира. Во время захода на посадку судно упало в озеро. Все пострадавшие были доставлены санавиацией в республиканскую больницу №1 города Кызыла в Туве. Напомним, что это второе авиапроисшествие в Иркутской области за неделю.


Напомним, трое жителей Красноярского края пострадали при падении самолета-амфибии Л-4 на озере Медвежьем в Иркутской области.
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