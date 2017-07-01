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Жёны, телефоны, три ствола


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Вчера, 13:16
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Заключённые исправительного учреждения в Нижнем Тагиле устроили голодовку.

Как передаёт РИА Новости, один бастующий требует, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жён, другой добивается дозволения вести телефонные разговоры на английском языке.

По данным свердловского управления ФСИН, всего в забастовке участвуют 15 человек. С 19 июля они не выходят на завтрак, обед и ужин. Однако охранники говорят, что манифестанты питаются продуктами из передач. Трое демонстративно нанесли себе порезы. За состоянием осуждённых наблюдают врачи, с ними также работают психологи.

В руководстве местного главка ФСИН уточнили, что таким образом заключённые требуют сменить администрацию колонии и получить какие-то преференции и льготы. В федеральной службе подчеркнули, что это учреждение строгого режима, где содержатся убийцы и растлители, поэтому послаблений там не предусмотрено.
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