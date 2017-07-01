22 июля, около 10 часов утра, в одной из квартир 17 дома 277 квартала произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, 1962 года рождения.



По информации пресс-службы пожарного надзора, огнем поврежден диван, на котором и обнаружили безработного хозяина квартиры. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Мужчина, со слов соседей, злоупотреблял алкоголем и много курил. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, человек уснул с непотушенной сигаретой.



Маргарита ЗАДОРИНА