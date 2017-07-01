Во дворе сбили ребёнка

22 июля, во дворе дома №5 квартала 178 машина проехала по ребенку.



Как стало известно нашей газете, 7-летний мальчик воспитывается в многодетной семье, где растут пять детей. В субботний день ребенок во дворе гулял не один. Его 30-летний папа находился там же, сидел на лавочке. Ребенок неожиданно выскочил из-за кустов на дорогу, по которой в тот момент проезжал автомобиль. Водитель не успел среагировать и колесом проехал мальчику по левой стопе. Жизни ребенка ничего не угрожает, но лечение предстоит долгое.



Галина ЛЕМЗЯКОВА