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Во дворе сбили ребёнка


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Вчера, 19:44
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22 июля, во дворе дома №5 квартала 178 машина проехала по ребенку.

Как стало известно нашей газете, 7-летний мальчик воспитывается в многодетной семье, где растут пять детей. В субботний день ребенок во дворе гулял не один. Его 30-летний папа находился там же, сидел на лавочке. Ребенок неожиданно выскочил из-за кустов на дорогу, по которой в тот момент проезжал автомобиль. Водитель не успел среагировать и колесом проехал мальчику по левой стопе. Жизни ребенка ничего не угрожает, но лечение предстоит долгое.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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