Чуть сына не зарезала

Семейные посиделки едва не закончились трагедией в конце прошлой недели в 17 микрорайоне. Проходили они в квартире, в которой проживали мать и 26-летний сын.



Семья пила далеко не чай, и в итоге все закончилось звонком в полицию. Звонили из приемного покоя БСМП. «Скорая помощь» только что доставила к ним молодого человека, того самого, из-за накрытого стола. На парне были колото-резаные раны на груди и спине. Он был жив, но общаться ни с медиками, ни с полицейскими не в состоянии. Его передали на попечение хирургов и проехали по установленному адресу.

С него экипаж привез в отдел полиции маму, взявшуюся за нож. Вины своей она не скрывала. Причину нападения объяснить не смогла. Возможно, следствию более понятен станет мотив преступления, когда они поднимут служебные архивы. В них есть данные по делу ангарчанки, которая была судима в 1997 году по статье 115 УК РФ («умышленное нанесение легких телесных повреждений»). Сейчас против нее возбуждена гораздо более серьезная статья УК, 111 ч. 2 («нанесение тяжких телесных повреждений»).