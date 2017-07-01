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Не растерялся


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Сегодня, 15:25
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Сотрудники патрульно-постовой роты раскрыли грабеж во многом благодаря быстрой реакции потерпевших.

В полицию обратились граждане, у которых только что ограбили 11-летнего сына в 59 квартале. Отобрали сотовый телефон. Мальчишка не растерялся и сразу же дал знать родителям о беде, а заодно передал подоспевшей полиции такие точные приметы грабителей, что оставалось только подъехать и забрать.
Оказалось, что полицейским хорошо известны два товарища из неблагополучных семей. Одному 14, второму 15 лет. Учиться не желают, живут незаконным промыслом. В своих предположениях полицейские оказались правы, когда, подъехав к дому, где проживал один из молодых подельников, увидели во дворе обоих. При себе у них нашли тот самый телефон. Кроме того, были еще «трубки», которые попали к друзьями «неизвестно как». А также «ничейный» велосипед. Список изъятого говорил о том, что товарищи проводили каникулы весьма своеобразно. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 ч. 1 УК РФ («грабеж, совершенный группой лиц», до 8 лет).
Полицейские убедительно просят, когда у ваших детей отбирают телефоны, велосипеды и т.д., не махать на это рукой, а немедленно сообщать в полицию. И инструктировать детей, чтобы они получше запоминали нападавших. Полиция обладает большой коллекцией данных на лиц, которые совершили и могут совершить еще не одно преступление. Указанный выше пример наглядно показывает, что архив этот мертвым грузом не лежит.
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