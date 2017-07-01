Ушли в поля

Сотрудники ППС сообщили нашей газете, что с наступлением лета интерес молодежи к территории “Тепличного” комбината увеличивается.



Только с начала лета и только специально расставленными патрулями ППС были задержаны три молодых человека, которые тащили с заросших сорняками полей семена конопли. У всех троих задержанных разный изъятый вес, разный возраст (с 1991 по 1996 год). Двоих в полиции увидели впервые. Одного «агрария» уже привлекали за сбор, да он, видимо, решил собирать урожай, пока у суда не лопнет терпение и его не отправят огурцы в теплице колонии собирать. По словам полицейских, вокруг заброшенных полей «Тепличного» дежурят не только сотрудники ППС. Не без улова остаются и засады других силовых служб.

Напрашивается вопрос про заросшие коноплей поля. Не проще ли извести ее на корню, чем ловить на них наркоманов?

Игорь КАРИН