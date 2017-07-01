.
,

Погиб таксист


0

Сегодня, 16:14
 Количество просмотров: 52
    

В ночь со вторника на среду в Ангарске произошло дорожное происшествие, в котором погиб молодой мужчина.

Погиб таксист
Удар пришёлся на водительское место.

По данным ГИБДД, в 04.45 по улице Гражданской, в сторону перекрестка с Ангарским проспектом, двигалась «Хонда-Цивик» с логотипами такси Махim. За рулем такси находился водитель, 1977 года рождения. Больше в салоне никого не было. Неожиданно такси резко поменяло курс и съехало с проезжей части. Проскочив пешеходный переход и зеленую зону, «Хонда» врезалась левым боком в дом №14 микрорайона 7. Удар пришелся на водительское место. Приехавшие на место аварии медики констатировали смерть. Как рассказал нашей газете старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ, водитель такси мог уснуть за рулем или ему внезапно стало плохо. По факту тяжелого ДТП следствие будет проводить проверку, а пока свое решение должна вынести судебно-медицинская экспертиза.

Игорь КАРИН,
фото предоставлено пресс-службой ГИБДД
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Железные люди
Шевелитесь!
Вплавь по Ангаре
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Пронесло
Погиб таксист
Ушли в поля
Все новости категории

Общество
Член семьи
Большая пересдача
Добрался до Хабаровска
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (298)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru