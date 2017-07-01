Погиб таксист

По данным ГИБДД, в 04.45 по улице Гражданской, в сторону перекрестка с Ангарским проспектом, двигалась «Хонда-Цивик» с логотипами такси Махim. За рулем такси находился водитель, 1977 года рождения. Больше в салоне никого не было. Неожиданно такси резко поменяло курс и съехало с проезжей части. Проскочив пешеходный переход и зеленую зону, «Хонда» врезалась левым боком в дом №14 микрорайона 7. Удар пришелся на водительское место. Приехавшие на место аварии медики констатировали смерть. Как рассказал нашей газете старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ, водитель такси мог уснуть за рулем или ему внезапно стало плохо. По факту тяжелого ДТП следствие будет проводить проверку, а пока свое решение должна вынести судебно-медицинская экспертиза.