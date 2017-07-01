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Пронесло


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Острое обоняние спасло сотрудников ангарского филиала ОАО «Иркутские электрические сети». 25 июля на цокольном, первом и втором этажах здания управления они почувствовали резкий запах газа. И не ошиблись. Приборы показали концентрацию в 0,4%.

Здание «Иркутских электрических сетей» находится на улице Богдана Хмельницкого. Этот район города негазифицирован, поэтому сообщение о том, что произошла утечка, вызвало у сотрудников Ангарского горгаза как минимум недоумение.
- Сообщение поступило в 13 часов 20 минут. Через 5 минут мы уже были на месте, произвели замеры. Действительно, скопление газа было, но не нашего, сетевого. В том районе и сетей-то нет, - и.о. главного инженера «Ангарскгоргаз» Анатолий ЕРМОЛАЕВ заверил нашу редакцию, что, кроме административного здания, сотрудники проверили и все прилегающие объекты, в том числе и канализационные люки.
Обнаруженный под зданием газ был горючим, поэтому, кроме сотрудников газовой службы, были вызваны МЧС, «скорая», пожарная. Исследования санитарно-промышленной лаборатории показали, что превышены предельно допустимые концентрации метана и углекислого газа.
- Город у нас болотистый. А этот район построен как раз на высушенном болоте. Скопление метана, болотного газа, - обычное природное явление. Мы обеспечили безопасность людей и всех прилегающих объектов. Теперь дело за руководством «Иркутских электросетей» – выяснить причины и устранить их, - делает выводы директор муниципальной службы ГО и ЧС Алексей ФИЛАТОВ.

Ольга КНЯЗЕВА

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