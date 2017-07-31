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Чуть что – за нож


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31 июля 2017
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На этой неделе сотрудники одного из подразделений ангарской Росгвардии, которое раньше называлось ОВО, дважды оперативно сработали в поиске по горячим следам.

Оба случая похожи один на другой. Дежуривший в ночь с воскресенья на понедельник экипаж в составе Дениса ФАДЕЕВА и Павла ШАБЛИЦКОГО принял сообщение, что в приемную БСМП привезли 33-летнего мужчину с ножевыми ранениями в грудь. Преступление произошло совсем рядом со стоянкой патруля, и полицейские немедленно отправились на поиск подозреваемого. По полученным описаниям ими был задержан 49-летний мужчина, который сознался, что порезал знакомого во время ссоры. Попутно стало известно, что одна поножовщина за его спиной уже есть, а это попахивает рецидивом. Дальнейшее слово за следствием и судом.

Второй вызов принял экипаж Александра ИЛЬЮХИНА и Алексея ОГНЕВА. Вечером в среду к ним также пришло сообщение, что в больницу «скорая» привезла 35-летнего пострадавшего. Он рассказал, что в квартире одного из домов в квартале 107 его ударил ножом в грудь младший брат. Братишка прятаться от органов не стал и вскоре был доставлен экипажем в дежурную часть.

Артур ШОСТАК

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