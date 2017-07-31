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За падение ребенка из окна мать оштрафовали


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Вчера, 13:21
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За падение ребенка из окна мать оштрафовали

Мировым судьей судебного участка № 28 по г. Ангарску и Ангарскому району постановлен обвинительный приговор в отношении гражданки Б., которая оставила в опасности своего малолетнего ребенка-инвалида.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2017 года она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего сына одного в квартире, расположенной на шестом этаже 9-этажного дома. Спустя два часа она вернулась и обнаружила, что ребенок выпал из окна.

В результате падения ребенок получил травмы, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Лишь в результате оказанной квалифицированной медицинской помощи ребенок выжил.

В судебном заседании Б. вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. тысяч рублей, с рассрочкой платежа на 3 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.

www.irkproc.ru
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