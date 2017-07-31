За падение ребенка из окна мать оштрафовали

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2017 года она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего сына одного в квартире, расположенной на шестом этаже 9-этажного дома. Спустя два часа она вернулась и обнаружила, что ребенок выпал из окна.В результате падения ребенок получил травмы, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Лишь в результате оказанной квалифицированной медицинской помощи ребенок выжил.В судебном заседании Б. вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. тысяч рублей, с рассрочкой платежа на 3 месяца.