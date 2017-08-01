ПираМММида

Ольга КРАСНОВА

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Виртуальные деньги манили. Правда, сначала я должна отправить неизвестному человеку 80 рублей. Но отдаю только 80, а получаю 4260. Ощущаете разницу? Чтобы получить их, нужно сообщить номер своей карточки. Тут меня не поймаешь. Данные своей банковской карточки я никому не доверяю.Это «золото» по электронке мне предложил некий Иван Матвеевич, которого я не знаю. Выгода - не отходя от компьютера за две минуты получить 4000 рублей от 50 случайных участников проекта! Деньги небольшие, но если эту сумму получать каждый день, получается нехило. Кто же не хочет на халяву деньги получать? На это и рассчитывают мошенники, устраивая лохотрон под громким названием «Международная система финансовой взаимопомощи».Создатели этой финансовой пирамиды сидят у своих компьютеров, пьют хороший кофе и пудрят людям мозги, заманивая восхитительными словами: «проект беспрецедентный, построен на абсолютно уникальной системе финансовой прозрачности». Поверили? Тогда прощайтесь с деньгами.Если немного подумать, мошенников видно сразу: участнику не нужно никаких регистраций, договоров. Действительно, создателям пирамиды зачем свидетели их мошеннических действий? А так друг друга мы не знаем, значит, не удастся доказать, что нас с вами в эту финансовую ловушку заманили и каждый день вытягивают по 80 рублей. Это сегодня 80, завтра потребуется 160 рублей, потом 240, и сумма будет расти до тех пор, пока человека материально не выпотрошат.А ведь мы уже проходили эту карусель.