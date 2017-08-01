Сбежавший заключённый лежал в больнице

Игорь КАРИН

Дело в том, что будущего пациента привезли из колонии-поселения, состоящей при ИК-7, где 22-летний уроженец Бодайбо Владислав МУСОРИН отбывал трехлетний срок за кражи и грабежи. Пока непонятны причины побега и то, как беглец собирается пережить без медицинской помощи (причем срочной) такое заболевание, как воспаление аппендикса? В управлении ГУФСИН от комментариев воздерживаются. Однако ветераны правоохранительных органов вспоминают, как из БСМП около 15 лет назад уже был совершен побег осужденного, которого охранник оставил на минутку одного, пристегнув наручником к кровати. Беглец смог справиться с браслетами и бежал, несмотря на то, что находился в палате уже после операции (очень скоро он был найден).Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 313 УК РФ («побег из мест лишения свободы», до 4 лет).Граждан, которые владеют информацией о сбежавшем, просят позвонить в управление ГУФСИН по тел.: 8(3952) 26-80-31,26-81-34, 33-97-12 или 02.