15 млн рублей за нарушение пожарной безопасности в лесах

Инспекторами государственного пожарного надзора 1 августа составлено два протокола за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 664 гражданина на общую сумму 2271 тыс. рублей, возбуждено 324 административных расследования.За минувшие сутки на землях лесного фонда в регионе ликвидировано два очагов на общей площади 10 га, оба в Усть-Илимском районе. В локализованном состоянии на утро 2 августа перешло три очага на площади 154 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории: два в Киренском и один Катангском районе.Действующими оставалось пять пожаров: по два – в Киренском и Нижнеилимском районах, один – в Качугском районе. Общая площадь этих возгораний составляла 630 га, покрытых лесом, и 250 га редколесья.В зоне постоянного космического наблюдения находятся 20 пожаров: в Катангском районе – 10, в Мамско-Чуйском – четыре, в Бодайбинском и Киренском – по три. Общая площадь этих возгораний составляла 6945 лесных гектара и 24833 га не лесной территории. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81-84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».Для тушения лесных пожаров 1 августи было задействовано 183 человека, в том числе 126 пожарных-десантников, а также 33 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки, переброску личного состава и грузов осуществляли два самолета Ан-2, легкомоторный CESSNA-172 и вертолет Ми-8, которые пробыли в небе в общей сложности 11 часов 05 минут.По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Усть-Илимском, Жигаловском, Ольхонском и Боханском районах. IV класс – в Мамско-Чуйском, Иркутском и Осинском районах. III класс – в Катангском, Братском, Чунском, Качугском, Нижнеудинском, Тулунском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Ангарском, Шелеховском и Баяндаевском районах.