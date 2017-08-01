.
,

15 млн рублей за нарушение пожарной безопасности в лесах


0

Сегодня, 11:27
 Количество просмотров: 65
    

15 млн рублей за нарушение пожарной безопасности в лесах

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области накануне, 1 августа, инспекторами лесной охраны и сотрудниками полиции составлено 11 протоколов. Всего с начала года выявлено 989 таких нарушения, наложено 1114 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 14921,5 тыс. рублей. Инспекторами государственного пожарного надзора 1 августа составлено два протокола за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 664 гражданина на общую сумму 2271 тыс. рублей, возбуждено 324 административных расследования.

За минувшие сутки на землях лесного фонда в регионе ликвидировано два очагов на общей площади 10 га, оба в Усть-Илимском районе. В локализованном состоянии на утро 2 августа перешло три очага на площади 154 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории: два в Киренском и один Катангском районе.

Действующими оставалось пять пожаров: по два – в Киренском и Нижнеилимском районах, один – в Качугском районе. Общая площадь этих возгораний составляла 630 га, покрытых лесом, и 250 га редколесья.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 20 пожаров: в Катангском районе – 10, в Мамско-Чуйском – четыре, в Бодайбинском и Киренском – по три. Общая площадь этих возгораний составляла 6945 лесных гектара и 24833 га не лесной территории. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81-84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

Для тушения лесных пожаров 1 августи было задействовано 183 человека, в том числе 126 пожарных-десантников, а также 33 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки, переброску личного состава и грузов осуществляли два самолета Ан-2, легкомоторный CESSNA-172 и вертолет Ми-8, которые пробыли в небе в общей сложности 11 часов 05 минут.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный – V – класс пожарной опасности прогнозируется в Усть-Илимском, Жигаловском, Ольхонском и Боханском районах. IV класс – в Мамско-Чуйском, Иркутском и Осинском районах. III класс – в Катангском, Братском, Чунском, Качугском, Нижнеудинском, Тулунском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Ангарском, Шелеховском и Баяндаевском районах.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В районе Листвянки задержан педофил
Трое несовершеннолетних пострадали в автоаварии
Выпили и поехали кататься
Все новости категории

Общество
Въезд в лес до 21 августа запрещен
Без вести пропала
Переправа на Ольхон открыта
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (22)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru