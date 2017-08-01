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Выпили и поехали кататься


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Сегодня, 11:46
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Выпили и поехали кататься

Сегодня около 4 часов утра в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали 6 человек.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что авария произошла по вине 21-летнего водителя автомашины «Ниссан Блюберд». По словам пассажиров, которых опросили полицейские, накануне компания молодых людей распивала спиртные напитки, после чего поехали кататься. Водитель развил большую скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Все 6 человек в возрасте от 18 до 30 лет, находившихся в салоне автомобиля, госпитализированы, двое из них находятся в реанимации.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят всестороннюю проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. У предполагаемого виновника случившегося отобраны образцы крови для проведения анализа на состояние алкогольного опьянения.

Полиция Иркутской области призывает участников дорожного движения быть предельно аккуратными и сообщать о пьяных водителях по телефону горячей линии 8(3952) 21-23-23 или 02.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
38.мвд.рф
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