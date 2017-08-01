Трое несовершеннолетних пострадали в автоаварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в дневное время 1 августа на дороге «Будагово-Аверьяновка» Тулунского района. Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель на автомашине «УАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.В результате ДТП две девушки 16 и 17 лет, а также 8-летний мальчик получили ссадины и травмы.По данному факту проводится проверка, в том числе принимаются меры по розыску водителя транспортного средства.