В районе Листвянки задержан педофил

Следственным отделом по Свердловскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Накануне в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о том, что в районе пляжа Якоби на расстоянии 1 км по берегу в сторону п. Листвянка, находятся обнаженные мужчина и девочка.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В ходе отработки района сотрудниками полиции установлены и доставлены в ОП-2 мужчина, 1964 года рождения и девочка, 2005 года рождения.
Следователями установлено, что в дневное время 31 июля подозреваемый в указанном месте совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.
Известно, что семья пострадавшей неполная, состоит на учете в ПДН. В семье воспитывается один несовершеннолетний ребенок.
Также установлено, что подозреваемый мужчина официально нигде не работает, ранее судим за преступления против половой неприкосновенности, до 2022 года за ним установлен административный надзор.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.СУ СКР по Иркутской области