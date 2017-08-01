В районе Листвянки задержан педофил

Накануне в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о том, что в районе пляжа Якоби на расстоянии 1 км по берегу в сторону п. Листвянка, находятся обнаженные мужчина и девочка.На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.В ходе отработки района сотрудниками полиции установлены и доставлены в ОП-2 мужчина, 1964 года рождения и девочка, 2005 года рождения.Следователями установлено, что в дневное время 31 июля подозреваемый в указанном месте совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.Известно, что семья пострадавшей неполная, состоит на учете в ПДН. В семье воспитывается один несовершеннолетний ребенок.Также установлено, что подозреваемый мужчина официально нигде не работает, ранее судим за преступления против половой неприкосновенности, до 2022 года за ним установлен административный надзор.В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.