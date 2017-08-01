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В районе Листвянки задержан педофил


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Сегодня, 13:10
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В районе Листвянки задержан педофил

Следственным отделом по Свердловскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Накануне в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о том, что в районе пляжа Якоби на расстоянии 1 км по берегу в сторону п. Листвянка, находятся обнаженные мужчина и девочка.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе отработки района сотрудниками полиции установлены и доставлены в ОП-2 мужчина, 1964 года рождения и девочка, 2005 года рождения.

Следователями установлено, что в дневное время 31 июля подозреваемый в указанном месте совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Известно, что семья пострадавшей неполная, состоит на учете в ПДН. В семье воспитывается один несовершеннолетний ребенок.

Также установлено, что подозреваемый мужчина официально нигде не работает, ранее судим за преступления против половой неприкосновенности, до 2022 года за ним установлен административный надзор.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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