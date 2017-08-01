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Пожар ликвидировали, жильцов эвакуировали


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Вчера, 17:51
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В ночь с2 на 3 августа пять жителей многоквартирного дома были спасены на пожаре в городе Ангарске. Возгорание произошло около 3.00 в цокольном этаже четырехэтажного дома, в помещении коммерческой организации. Один из жильцов почувствовал запах дыма и позвонил пожарным.

На момент прибытия огнеборцев пути эвакуации через подъезд были отрезаны густым дымом. Звеном газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничным маршам эвакуировано пять человек.

Пожарные с применением специального оборудования вскрыли металлическую дверь организации и решетки на окнах. В результате происшествия огнем повреждена мебель и оргтехника на площади 6 кв.метров. При осмотре места пожара экспертами на столах, которые находились рядом с окнами, были обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости. Точную причину пожара установят после проведения специальных экспертиз и опроса свидетелей.
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