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Лишний ребёнок


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Сегодня, 12:44
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Зачем искать маму, которая тебя бросила

Когда страна в 90-е засматривалась бразильскими сериалами и громко рыдала в платочки, мужики крутили пальцами у виска и взывали к нашему разуму: только дуру может тронуть история воссоединения семьи через 25 лет! Однако в жизни бывают истории похлеще, чем в сериалах.

Лишний ребёнок
Это Чейли.
Фото с сайта vk.com


В АМЕРИКЕ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Нашу героиню и зовут под стать сериалам – Марианна. Вернее, звали. Родилась она в 1992 году в Усолье. 26-летняя мать отказалась от неё в роддоме, неразборчиво заполнив документы. Девочку определили в ангарский Дом малютки, где она прожила до 4 лет. В сентябре 1996 года удочерить её изъявила желание американская семья. В связи с тем, что, как написано в заключении органов опеки и попечительства, за четыре года девочкой ни разу никто не интересовался, материально не поддерживал, администрация детского учреждения в лице тогдашнего директора Владимира ГАЙКАЛОВА дала согласие на удочерение. Так Марианна превратилась в Чейли и из маленького Ангарска переехала в маленькую Александрию, штат Индиана, США.

От неё никогда не скрывали, что она приёмная дочь. Из воспоминаний о детском доме в памяти осталось ощущение одиночества и холода.

Откуда мы это узнали? От самой Чейли. Сейчас ей 24 года, она красивая здоровая девушка. До недавнего времени Чейли хотела одного – найти своих кровных родителей. Единственной зацепкой были документы: свидетельства о рождении и удочерение, а также заключение органов опеки.

Чейли написала письмо в нашу газету, на сайте которой нашла знакомое имя - Владимир Гайкалов.

В 21 веке нет барьеров и расстояний. Мы переписываемся с Чейли в социальных сетях, используя гугл-переводчик.

«Мои приёмные родители развелись, когда мне было 10 лет… Это было трудно понять. Моя приёмная мать не любит говорить о России, она начинает конфликты в семье. Она притворилась, что никогда не ездила в Россию. Я от неё отдалилась. В последнее время я чувствую себя очень одинокой. Я хочу найти свою мать, я хочу знать правду. Я уверена, что моя мать просто не могла позаботиться обо мне».

…Будем искренними – мы были не так оптимистично настроены, как Чейли-Марианна, потому что знаем, какие люди бросают детей…

КАК НАЙТИ
ЧЕЛОВЕКА

Современные поиски – это поиски не выходя из дома, за компьютером, там есть все. Даже люди от 50 и старше, как мать Марианны, как правило, зарегистрированы в социальной сети «Одноклассники». Ну а если её нет в соцсетях, значит, там есть кто-то из её знакомых, кто сообщит ей, что её ищут. Эта схема стопроцентно работает. Так можно найти любого человека.

Ситуацию осложняла неестественная для русского языка фамилия, поэтому в поисках мы ищем женщину не только по ней, но и меняя одну букву – так получается привычная уху распространенная русская фамилия. Всем женщинам с такими ФИО отправляем сообщение: «Ищем такую-то. Это не вы?» Без подробностей, только её дата рождения и наш сотовый телефон.

Кровная мать Марианны родом не из Усолья, где рожала, а из небольшого посёлка, поэтому всем из этого посёлка, кто старше 50 лет, в «Одноклассниках» отправляем сообщение: «Разыскиваем женщину. Что вы о ней знаете?» Без подробностей, но с обратным контактом.

И что вы думаете? Наш народ не пальцем деланный. Во времена коллекторов и мошенников никто ничего лишнего об односельчанке не выдал. Откликнулась единственная женщина четырьмя словами: «Она уехала в ….(северный город)».

Эти четыре слова решили все.

В той же соцсети мы нашли несколько страниц под названием «Доска объявлений» указанного города. И написали туда, кого ищем.

Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА

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