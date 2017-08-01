Детям - мороженое, взрослым - штраф



Игорь КАРИН

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Это было не шоу, а профилактическая операция «Зебра». Возглавлял ее старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ.По словам инспектора, «правильных» детей было столько, что 100 порций мороженого разлетелись очень быстро. Но далеко не все обстоит так радужно. В этот раз было принято решение, не применять к нарушителям ПДД карательных мер в виде штрафа. Но это только в этот раз.В ходе массовых проверок, проведенных в конце июля, было выявлено 90 нарушений ПДД, относящихся к перевозке детей. Составлено 67 протоколов за неиспользование ремней безопасности и 23 за нарушение правил перевозки.