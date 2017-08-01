Детям - мороженое, взрослым - штраф

Ангарская ГИБДД вывела на городские улицы ростовых кукол, которые раздавали мороженое детям, которые находились в проезжающих автомобилях.
Это было не шоу, а профилактическая операция «Зебра». Возглавлял ее старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ.- Конечно, мороженое в жаркий день тоже не помешало, но давали мы его только детям, которых родители перевозили по всем правилам - в детских креслах или пристегнутыми ремнями безопасности.
По словам инспектора, «правильных» детей было столько, что 100 порций мороженого разлетелись очень быстро. Но далеко не все обстоит так радужно. В этот раз было принято решение, не применять к нарушителям ПДД карательных мер в виде штрафа. Но это только в этот раз.
В ходе массовых проверок, проведенных в конце июля, было выявлено 90 нарушений ПДД, относящихся к перевозке детей. Составлено 67 протоколов за неиспользование ремней безопасности и 23 за нарушение правил перевозки.
Игорь КАРИН
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