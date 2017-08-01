С миллионом на природу

Ангарское подразделение Росгвардии приняло участие в задержании преступника, который обвиняется в краже, совершенной на территории Усольского района.
В конце прошлой недели в усольскую полицию обратился с заявлением местный предприниматель. Он, генеральный директор коммерческого предприятия, отправился вечером отдыхать на природу с крупной суммой денег - 950 тысяч рублей. Выручка, которую просто не успел сдать в банк. Во время отдыха в загородном зимовье мужчина обнаружил, что у него пропала сумка с деньгами, документами, банковскими карточками, травматическим пистолетом, сотовым телефоном и прочим имуществом.
Усольским оперативникам удалось быстро вычислить подозреваемого в краже, который находился в том самом зимовье и в то же время, когда пропала сумка. Но тут была одна загвоздка.
Ранее судимый 37-летний усольчанин из города скрылся. Однако скоро поступила информация, что он находится в Ангарске. Получив адрес, группа ангарских силовиков задержала преступника. То, что это именно тот самый вор, говорили изъятые у него деньги.
Игорь КАРИН
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