Рискуют все

Ангарчан поразила авария с водителем такси, которая произошла рано утром 26 июля. 40-летний мужчина уснул за рулём. В районе 4.45 его автомобиль на большой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом в 7 микрорайоне. От полученных травм мужчина скончался («В» № 78 от 27 июля, стр.2 - «Погиб таксист»). Очень жаль человека, но было бы ещё страшнее, если бы в этом такси были ещё и пассажиры. Пытаясь заработать как можно больше, водители отказываются от сна и отдыха. Результат – водителей в обеих этих авариях похоронили.
Такая же смертельная авария с участием такси произошла год назад, 7 июля. Водитель не справился с управлением и столкнулся с маршруткой в 17 микрорайоне. Водитель погиб, его пассажир попал в больницу.
Сегодня, когда на предприятиях идут массовые сокращения, профессия таксиста стала одной из самых популярных. Не нужно специального образования, достаточно прав категории В. Не нужно подтверждать квалификацию, платить налоги, отчитываться. Никто не контролирует ни рабочий график, ни состояние водителя. Именно бесконтрольность, по мнению специалистов, приводит к трагедиям. - Мой муж был вынужден работать сутками - у нас 4-месячный ребёнок. Я не работаю. Личной машины у нас не было, поэтому он брал автомобиль в аренду. Аренда машины стоит 1,5 тысячи рублей в сутки. Плюс бензин, процент фирме. От заработанных в сутки 2-2,5 тысячи рублей остаются копейки. На них мы и жили. Подгузники, детское питание – всё это ведь нужно каждый день,
- нашей редакции удалось связаться с Еленой, гражданской супругой погибшего 26 июля водителя такси.
Михаил (имя изменено) раньше работал вахтовым методом. Предприятие недавно закрылось, и семья осталась без средств к существованию. Чтобы хоть как-то её прокормить, Михаил был вынужден пойти работать в службу заказа такси. Как получилось, что мужчина работал на износ? Кто контролировал физическое состояние водителей? Вообще контроль в службе и за службой ведётся?
Оказание услуг по перевозке пассажиров регламентирует федеральный закон № 69 от 2011 года «О безопасности дорожного движения». Статья 9 этого закона фактически является «законом о такси». В соответствии с ним заниматься пассажирскими перевозками могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. И только если на это получено разрешение. Сами автомобили такси должны быть соответствующим образом окрашены, иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, а внутри должен быть установлен таксометр. Работать имеет право только водитель, имеющий стаж не менее 3 лет. И самое главное – юридическое лицо или предприниматель, который оказывает услуги по перевозке пассажиров, обязан обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси, проводить контроль их технического состояния перед выездом на линию и обеспечивать прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра. Почему это не работает? - Нужно чётко понимать разницу между службой такси и службой заказа такси. У вторых на местах нет никакого контроля – водитель не видит своего непосредственного работодателя. Обязанность проводить технический осмотр автомобиля, собственный предрейсовый медицинский контроль возложена на самих водителей. Понятно, что никто этого не делает. Да и обязанность эта нигде не зафиксирована. Службы заказа не являются службами такси. Они не оказывают услуги по перевозке пассажиров, они оказывают информационные услуги. То есть фактически службы заказа выпали из правового поля, -
объясняет нашей газете председатель ассоциации таксистов Иркутской области Дмитрий СИДОРОВ. - Когда на рынок такси зашли службы заказа, они его полностью обрушили. Раньше в Иркутске работало около 200 такси, большинство со своим автопарком. Соответственно, и за водителями, и за машинами предприниматели следили. Естественно, что технический осмотр авто, медицинский контроль входили в стоимость поездки. Службы заказа от всего этого отказались, поэтому их цены были в разы ниже. Сейчас в Иркутске осталось только 30 служб такси. В Ангарске ситуация аналогичная.
Ольга КНЯЗЕВА
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