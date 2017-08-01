Рискуют все

(«В» № 78 от 27 июля, стр.2 - «Погиб таксист»)

Фото с сайта www.liveangarsk.ru

Ольга КНЯЗЕВА

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Такая же смертельная авария с участием такси произошла год назад, 7 июля. Водитель не справился с управлением и столкнулся с маршруткой в 17 микрорайоне. Водитель погиб, его пассажир попал в больницу.Сегодня, когда на предприятиях идут массовые сокращения, профессия таксиста стала одной из самых популярных. Не нужно специального образования, достаточно прав категории В. Не нужно подтверждать квалификацию, платить налоги, отчитываться. Никто не контролирует ни рабочий график, ни состояние водителя. Именно бесконтрольность, по мнению специалистов, приводит к трагедиям.- нашей редакции удалось связаться с Еленой, гражданской супругой погибшего 26 июля водителя такси.Михаил (имя изменено) раньше работал вахтовым методом. Предприятие недавно закрылось, и семья осталась без средств к существованию. Чтобы хоть как-то её прокормить, Михаил был вынужден пойти работать в службу заказа такси. Как получилось, что мужчина работал на износ? Кто контролировал физическое состояние водителей? Вообще контроль в службе и за службой ведётся?Оказание услуг по перевозке пассажиров регламентирует федеральный закон № 69 от 2011 года «О безопасности дорожного движения». Статья 9 этого закона фактически является «законом о такси». В соответствии с ним заниматься пассажирскими перевозками могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. И только если на это получено разрешение. Сами автомобили такси должны быть соответствующим образом окрашены, иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, а внутри должен быть установлен таксометр. Работать имеет право только водитель, имеющий стаж не менее 3 лет. И самое главное – юридическое лицо или предприниматель, который оказывает услуги по перевозке пассажиров, обязан обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси, проводить контроль их технического состояния перед выездом на линию и обеспечивать прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра. Почему это не работает?объясняет нашей газете председатель ассоциации таксистов Иркутской области Дмитрий СИДОРОВ.