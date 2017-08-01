Чёрный пакет

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Тем же вечером мы встретились с мисс Марпл в указанном месте, чтобы на месте проверить, что и как. Сидим на лавочке и видим, как к киоску подходит человек бомжеватого вида, подает в окошечко деньги. Через минуту ему выдают черный полиэтиленовый пакет. Минут через десять таким же образом еще один закупился. Похоже, схема отработана: ты продавцу деньги, она тебе черный пакет. Шито-крыто.Пора и нам контрольную закупку сделать. Достаю сторублевку и направляюсь к киоску, Анна Николаевна меня останавливает.- Вы так одеты, что вам не продадут. В таких платьях по ларькам не ходят. А я специально попроще оделась. Скажу, что мне нужен спирт, чтобы протирать пролежни больному родственнику.Женщина уходит, а через пару минут возвращается с простым черным пакетом, из которого мы достаем пластиковую тару емкостью 230 мл без этикетки. Стоит этот «напиток» 95 рублей. По информации его потребителей, напиток крепкий, перед употреблением его надо разводить таким же количеством воды.Полгода назад в Иркутской области 76 человек отравились «Боярышником». Шуму было на всю страну, киоски и магазины перевернули вверх дном и… успокоились. Дешевое пойло продолжают продавать, правда, уже без всяких этикеток.Доказательство подпольной торговли у нас в руках, идем в полицию. Там сигналы Анны Николаевны получили, должны отреагировать.В отделе полиции № 1 добровольных помощников в их нелегком труде встретили без интереса и объяснили: ответ на обращение можно получить по вторникам и четвергам, с 9.30 до 13.00, в кабинете 210. В четверг, 27 июля, мы с Анной Николаевной идем по указанному адресу, предъявляем паспорта. Нас останавливает дежурный. Молодой, но строгий:Видали? Наша полиция начеку. Мышь не проскочит! Убеждаем дежурного, что в полицию обращались мы обе, хотя подписалась под жалобой только Анна Николаевна. Добавляем, что вещественное доказательство у меня в пакете лежит. Нас пропускают, просят подождать и вскоре выносят аж три (!) определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Люди работают: на каждое телефонное обращение Анны Николаевны ответили. Отказом. Изучим почему.1 июля 2017 года Александр ГУРОВ, старший участковый уполномоченный полиции, установил, что 30 июня в дежурную часть ОП-1 поступило сообщение о незаконной продаже спиртных напитков. В тот же день (оперативно!) Гуров провел проверку, приехав на место преступления в 18 часов. И хотя киоск работает с 8 до 20 часов, по словам участкового, проверять ему было некого, киоск был закрыт. Вывод, который делает Гуров: «Вышеуказанная информация не нашла своего подтверждения». Соответственно, нарушения правил продажи спиртосодержащей продукции не установлено.