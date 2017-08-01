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Маленькие и опасные


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Сегодня, 17:48
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Из тельминской спецшколы для детей с девиантным поведением сбежали 15 опасных подростков. 31 июля о массовом побеге воспитанников сообщили сотрудники учреждения. Почти всех беглецов удалось отыскать в тот же день, трое до сих пор находятся на свободе. Сейчас в отношении руководителя спецшколы отделом следственного комитета по городу Усолью-Сибирскому проводится проверка по статье 293 УК РФ («халатность»).

Дети тельминской спецшколы – не сироты, у них у всех есть либо родители, либо опекуны. Помещают их туда по решению суда. Это своеобразная альтернатива детской колонии в посёлке Юго-Восточный. То есть воспитанники школы – малолетние преступники. Следователь усольского СКР Анастасия ТРОЯНСКАЯ отметила, что осуждены все за тяжкие или особо тяжкие преступления – изнасилования, убийства. Например, один из сбежавших, 11-летний подросток, убил свою сверстницу. Преступление он совершил с особой жестокостью – вырвал ей лопатку.

Для розыска беглецов полицией было организовано несколько поисковых групп, они отрабатывают территории города и района. К поискам подключились правоохранительные органы из соседних городов – Иркутска, Ангарска, Черемхова, Зимы и Усть-Кута.

Как так получилось, что из учреждения закрытого типа сбежали опасные подростки, ещё предстоит выяснить следователям. Ведь дети там находятся под круглосуточной охраной.

- Группу подростков, 21 человек, повели в летний уличный туалет. Это было около 17 часов. Они выстроились, в этот момент один из подростков, у него как раз был день рождения, крикнул: «Бежим!». Вся группа кинулась врассыпную. 15 подросткам из 21 удалось перелезть через забор и сбежать на улицу. Остальные вернулись в группу, - рассказала нашей редакции следователь.

Ольга КНЯЗЕВА


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