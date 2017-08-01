Маленькие и опасные



Ольга КНЯЗЕВА



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Дети тельминской спецшколы – не сироты, у них у всех есть либо родители, либо опекуны. Помещают их туда по решению суда. Это своеобразная альтернатива детской колонии в посёлке Юго-Восточный. То есть воспитанники школы – малолетние преступники. Следователь усольского СКР Анастасия ТРОЯНСКАЯ отметила, что осуждены все за тяжкие или особо тяжкие преступления – изнасилования, убийства. Например, один из сбежавших, 11-летний подросток, убил свою сверстницу. Преступление он совершил с особой жестокостью – вырвал ей лопатку.Для розыска беглецов полицией было организовано несколько поисковых групп, они отрабатывают территории города и района. К поискам подключились правоохранительные органы из соседних городов – Иркутска, Ангарска, Черемхова, Зимы и Усть-Кута.Как так получилось, что из учреждения закрытого типа сбежали опасные подростки, ещё предстоит выяснить следователям. Ведь дети там находятся под круглосуточной охраной.- рассказала нашей редакции следователь.