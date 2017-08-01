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За долг могут посадить


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Сегодня, 18:03
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Судебные приставы возбудили уголовное дело против 47-летнего жителя Ангарска. Мужчина взял в банке кредит в сумме 2,5 миллиона рублей, но возвращать деньги не спешил. Банк обратился в суд, который своим решением обязал должника расплатиться.

В Ангарском районном отделе судебных приставов по решению суда было открыто исполнительное производство, должника предупредили, что при неуплате ему грозит уголовная ответственность. Мужчина мог расплатиться, у него были доходы от продажи квартиры, он работает и получает зарплату, но гасить долги не торопился.

Приставы возбудили уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса (“за злостное уклонение от уплаты кредита в сумме, превышающей 2 млн. 250 тысяч рублей”). Если вина должника будет доказана, ему грозит либо штраф в сумме 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на два года. Отметим, что уголовное наказание не освободит его от исполнения судебного решения. Долг должен быть возвращен.

По информации Екатерины ВЕРХОТУРОВОЙ, замначальника старшего судебного пристава Ангарского районного отдела судебных приставов, этот случай далеко не единичный, каждый месяц приставы возбуждают до двадцати уголовных дел. Так, за семь месяцев 2017 года за невыплату алиментов было возбуждено 119 уголовных дел, за злостное неисполнение решения суда – 5, отчуждение или растрату арестованного имущества – 3 уголовных дела.

Елена КЛИМОВА
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