Кому-то помешал

Ольга КНЯЗЕВА

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Офис компании «Немецкие окна» находится в подвальном помещении жилого многоквартирного дома. Ночью неизвестные разбили окно, кинули туда бутылку с горючей смесью и подожгли. Огонь быстро распространился по всему помещению, в дыму оказался и подъезд.- рассказывает нашей редакции дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.Жителей первого и вторых этажей пришлось эвакуировать. Никто не пострадал. Вызванный на место происшествия хозяин фирмы сообщил дознавателям, что даже и не знает, на кого думать.