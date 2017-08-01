Кому-то помешал

В ночь с 1 на 2 августа неизвестные подожгли офис компании по продаже пластиковых окон в 211 квартале. Сообщение в пожарную часть поступило в 3.41, уже через 7 минут возгорание было полностью ликвидировано. Тем не менее ущерб оценивается в несколько сотен тысяч рублей – пострадала внутренняя отделка, мебель, оргтехника.
Офис компании «Немецкие окна» находится в подвальном помещении жилого многоквартирного дома. Ночью неизвестные разбили окно, кинули туда бутылку с горючей смесью и подожгли. Огонь быстро распространился по всему помещению, в дыму оказался и подъезд. - Пожарных вызвала женщина из дома напротив. Ночью она услышала хлопок, как будто разбили окно. Когда она подошла к окну, то из подвала уже вырывались языки пламени,
- рассказывает нашей редакции дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району старший лейтенант внутренней службы Алексей КАРАГАЙ.
Жителей первого и вторых этажей пришлось эвакуировать. Никто не пострадал. Вызванный на место происшествия хозяин фирмы сообщил дознавателям, что даже и не знает, на кого думать.
Ольга КНЯЗЕВА
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