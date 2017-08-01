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Член семьи


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Сегодня, 18:08
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Сотрудникам Росгвардии Ангарска, удалось в очередной раз задержать преступника, порезавшего человека ножом. Вернее, преступницу.

Преступление произошло в одной из квартир 88 квартала, откуда в БСМП «скорая помощь» привезла 40-летнюю хозяйку. У пострадавшей были колото-резаные раны, которые, по ее словам, были нанесены зашедшей в гости знакомой. С ней они сели вместе выпить, потом поругались, а тут и нож под руку подвернулся… Все по схеме, которая, похоже, никогда не изменится.

Искать опасную знакомую отправили экипаж в составе Владимира АЛЕКСАНДРОВА и Павла АМОСОВА. На квартире потерпевшей милиционеры обнаружили пьяную женщину, похожую по приметам. По словам заместителя начальника ангарского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области Дениса ДЕЙНЕКО, женщина на требования полицейских пройти с ними категорически отказалась это сделать. Пыталась оказать сопротивление. Но в итоге все равно была доставлена в дежурную часть.

Установлено, что 39-летняя ангарчанка уже была судима. Теперь же привлечь ее могут по двум статьям УК - по вышеназванной и за неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос, где будет находиться обвиняемая до суда: под стражей или на подписке о невыезде.

Игорь КАРИН
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