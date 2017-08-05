Оставила в опасности



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Напомним, днем 15 мая четырехлетнего мальчика на газоне возле одного из домов 84-го квартала обнаружил случайный прохожий, который шел за машиной на автостоянку. Мужчина остановил проезжавшую мимо машину ДПС, экипаж которой связался со «скорой».Мама говорила, что на минутку вышла на улицу погулять собаку. Однако в ходе проверки выяснилось, что она, находясь в алкогольном опьянении, отсутствовала дома два часа, оставив своего слабовидящего ребенка одного.У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и ушиб легкого. Из детской больницы Ангарска для стабилизации состояния его переводили в областную больницу.По сообщению пресс-службы прокуратуры Иркутской области, в ходе судебного заседания женщина свою вину признала полностью. За оставление ребенка в опасности мать должна будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой платежа в три месяца. Решение суда еще не вступило в законную силу.В этом году из окон квартир в Ангарске выпали уже шесть детей. В марте четырехлетний ребенок, выпав из окна общежития в 86 квартале, сам пришел к коменданту. В апреле на москитной сетке с третьего этажа спикировала двухлетняя девочка. Еще одна девочка-инвалид выпала летом. Мама тоже находилась в алкогольном опьянении и, приехав в больницу, плохо соображала, где она и что происходит.