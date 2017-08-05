Сбежавшего поймали



Игорь КАРИН

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Наша газета писала («Время» № 80 от 1 августа - «Сбежавший заключенный лежал в больнице»), как Владислав убежал из палаты БСМП, куда его привезли с подозрением на аппендицит. По нашей информации, в больнице Владислав не находился под усиленной охраной сотрудников ГУФСИН, потому что свой срок (3 года, сел в этом году) он отбывал в колонии-поселении, месте, где осужденные имеют право на гораздо более легкий, чем в самой колонии, режим содержания.