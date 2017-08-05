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Сбежавшего поймали


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5 августа 2017
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Сбежавший 29 июля 22-летний Владислав М., который отбывал наказание в ангарской ИК-7, на этой неделе был задержан в Красноярском крае.

Наша газета писала («Время» № 80 от 1 августа - «Сбежавший заключенный лежал в больнице»), как Владислав убежал из палаты БСМП, куда его привезли с подозрением на аппендицит. По нашей информации, в больнице Владислав не находился под усиленной охраной сотрудников ГУФСИН, потому что свой срок (3 года, сел в этом году) он отбывал в колонии-поселении, месте, где осужденные имеют право на гораздо более легкий, чем в самой колонии, режим содержания.

Игорь КАРИН

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Вчера, 15:51 - Сергей Живой написал(а):
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Склонен к побегу

Он склонен к побегу
И пытался бежать,
Но беглых по снегу
Не трудно догнать.

Собаками рвали
На части его,
Потом сапогами
Пинали в лицо.

Отбили все почки,
Чтоб кровью он сал.
Вина его - очень
По маме скучал.

В ШИЗО умирая
На грязном полу
Он бредил: „Родная,
Я скоро приду”.

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