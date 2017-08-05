Гуманитарная помощь



Оксана ТИХАЯ

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На прошлой неделе её 87-летняя свекровь (назовем её Клара Петровна) пошла в аптеку. Недалеко от входа её остановила запыхавшаяся женщина средних лет:Ну надо же! Наконец-то, кто-то позаботился! Женщина обрадовалась.- легко предложила незнакомка. Но Кларе Петровне на тот момент были важнее лекарства. Незнакомка заметно огорчилась, ведь ей так хотелось помочь человеку. Но тут же лицо её просияло от «внезапно» пришедшей мысли, и она спросила, кто у женщины дома, может, деньги подвезут сюда. Мобильного телефона у Клары Петровны не было, поэтому она сообщила незнакомке домашний адрес, где осталась невестка Ирина Семеновна.беспокоится ангарчанка.Случаи, когда мошенники не применяют насилия, а свои ценности люди отдают им добровольно, не редки. Мошенники - неплохие психологи. Если нагло и откровенно залезть в чужой карман, то пострадавший сразу побежит в ближайшее отделение полиции. А если обвести вокруг пальца, пообещав при этом манну небесную, не каждый пострадавший осмелится выставить напоказ свою глупость, дав этому делу огласку.