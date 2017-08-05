К нам в редакцию часто звонят ангарчане, чтобы предупредить других горожан о сравнительно новых способах мошенничества. «Мам, я сбил человека, срочно нужны деньги» работает уже не всегда. У людей со временем вырабатывается иммунитет к самым распространенным формам лохотрона. Но, к сожалению, не у всех. Часто объектами обмана становятся пожилые доверчивые граждане. Случай, рассказать о котором к нам пришла жительница 82 квартала Ирина Семёновна С., из их числа.
На прошлой неделе её 87-летняя свекровь (назовем её Клара Петровна) пошла в аптеку. Недалеко от входа её остановила запыхавшаяся женщина средних лет: «Здравствуйте, я из третьего подъезда вашего дома. Вы знаете, что вам из Бурятии пришла гуманитарная помощь на 40 тысяч рублей? Там тушёнка, колбасы, крупы, еще много чего… Надо срочно выкупить. За доставку 2,5 тысячи».
Ну надо же! Наконец-то, кто-то позаботился! Женщина обрадовалась. - Нету столько? Давайте сколько есть. Я за вас вложу, потом отдадите, соседи же,
- легко предложила незнакомка. Но Кларе Петровне на тот момент были важнее лекарства. Незнакомка заметно огорчилась, ведь ей так хотелось помочь человеку. Но тут же лицо её просияло от «внезапно» пришедшей мысли, и она спросила, кто у женщины дома, может, деньги подвезут сюда. Мобильного телефона у Клары Петровны не было, поэтому она сообщила незнакомке домашний адрес, где осталась невестка Ирина Семеновна. - Она вернулась домой с лекарствами и сразу спросила, не приходил ли кто. Я удивилась, кто может прийти? И тогда Клара Петровна рассказала мне удивительную историю благодетелей из Бурятии. Это же просто чудо, что она не отдала деньги! Ведь у неё даже не мелькнула мысль, что истинная гуманитарная помощь не требует такой спешки. Да и почему из Бурятии? На 40 тысяч? Они там что, внезапно озолотились? Я долго выспрашивала потом свекровь, как выглядела та женщина, но не добилась ничего вразумительного: средних лет, одета во что-то неприметное. Предупредите своих стариков, чтобы не кидались на халяву, -
беспокоится ангарчанка.
Случаи, когда мошенники не применяют насилия, а свои ценности люди отдают им добровольно, не редки. Мошенники - неплохие психологи. Если нагло и откровенно залезть в чужой карман, то пострадавший сразу побежит в ближайшее отделение полиции. А если обвести вокруг пальца, пообещав при этом манну небесную, не каждый пострадавший осмелится выставить напоказ свою глупость, дав этому делу огласку.
Оксана ТИХАЯ
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30