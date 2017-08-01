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Угнанные иномарки вернут ангарчанам


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Вчера, 01:02
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Сотрудники национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с госавтоинспекцией, экспертно-криминалистическим центром и японскими полицейскими обнаружили пять иномарок, которые находились в федеральном розыске.

Как нашей редакции рассказал Артем ИВАНОВ, старший референт отдела информации и общественных связей при ГУ МВД Иркутской области, иномарки были похищены с 2007 по 2016 год. Среди угнанных машин две принадлежат ангарчанам. Это Toyota Corolla и внедорожник премиум-класса, который был угнан новым десять лет назад. Экспертиза установила, что на машинах были перебиты номера.

В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку, в ближайшее время будут возвращены потерпевшим.

Ольга КРАСНОВА

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