Угнанные иномарки вернут ангарчанам

Ольга КРАСНОВА

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Как нашей редакции рассказал Артем ИВАНОВ, старший референт отдела информации и общественных связей при ГУ МВД Иркутской области, иномарки были похищены с 2007 по 2016 год. Среди угнанных машин две принадлежат ангарчанам. Это Toyota Corolla и внедорожник премиум-класса, который был угнан новым десять лет назад. Экспертиза установила, что на машинах были перебиты номера.В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку, в ближайшее время будут возвращены потерпевшим.