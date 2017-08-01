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Предупредите стариков


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По информации Валерия КИРИЛЛОВА, старшего инспектора по пропаганде Ангарской госавтоинспекции, за последнее время в полицию Ангарска поступило пять заявлений от жертв телефонных мошенников. Ангарчане перевели злоумышленникам от 10 до 50 тысяч рублей. Казалось бы, сколько раз мы уже писали, предупреждали, что прежде чем отдать деньги, позвоните той «жертве», которой деньги передаете, но…

А между тем аферисты - хорошие психологи, они звонят в основном пожилым людям, знают, что они быстро откликаются на чужую беду. Мошенники каждый раз придумывают новые версии случившегося. Новая легенда гласит: ваш родственник попал в полицию, буянил, сломал рацию. Нужно компенсировать ущерб. И ангарчане добровольно отдают деньги мнимым сотрудникам полиции, а потом понимают, что их обманули.
Как этому противостоять? Инициативу в свои руки нужно взять молодым. Объяснить своим родителям, что, если кто-либо по телефону говорит, что сын «попал в ДТП» или «сломал рацию», нужно сначала позвонить сыну или перезвонить в полицию, выяснить, где и при каких обстоятельствах этот человек задержан. И ни в коем случае не переводить деньги, не передавать таксистам! Подобные схемы используют исключительно мошенники, но никак не сотрудники правоохранительных органов.
Валерий Кириллов добавляет:
- Если задержанный гражданин действительно испортит полицейское имущество, никаких денег за это с него требовать не будут. Подобные недоразумения решаются исключительно через суд.

Ольга КРАСНОВА
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