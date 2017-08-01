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Наркотики выбросить не дали


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Ангарская полиция при поддержке спецназа провела в конце прошлой недели силовую операцию в разных частях города.

Ранним утром спецназ и оперативники отдела по борьбе с наркотиками взяли штурмом четыре квартиры, в которых проживали граждане, подозреваемые в распространении наркотиков. В результате было задержано четверо мужчин в возрасте от 30 до 60 лет.
По словам силовиков, все они представляли из себя одну слаженную преступную группу, которая занималась продажей в нашем городе героина. Кстати, главной уликой при проведении операции стал именно героин, который хранился на квартире одного из членов группы.
Светлана МАШТАКОВА, заместитель начальника следственного управления Ангарска:
- Дело по задержанной группе сейчас находится у нас. Всего с места было изъято 15 граммов героина. Изъять его пришлось с боем. Как только наркоторговцам стало понятно, что за порогом стоит спецназ, от улики захотели избавиться и выкинуть пакет в окно. Однако дежурившие под окном полицейские не дали этого сделать.

Игорь КАРИН

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