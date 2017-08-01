Ворошиловский стрелок

Утром 8 августа тихий ангарский дворик больше напоминал гангстерский Чикаго. В районе 10 часов утра из подъездного окна 8-го дома 76 квартала раздалась череда выстрелов. Метился стрелок в иномарку, припаркованную здесь же, возле дома. В машине в тот момент находились двое пассажиров. Судя по следам на этой машине, выстрелов было не меньше 10.
58-летний Евгений Иванович (имя изменено) - обычный ангарский пенсионер. Дома он ухаживал за парализованной женой. Особо ни с кем не общался, никуда не лез, с соседями не здоровался и вообще был очень скрытным. Такие соседи есть у каждого.
Во вторник утром пенсионер возвращался домой, увидел, что у подъезда припаркована незнакомая машина, в которой сидят двое парней кавказской национальности и курят. Один из них выкинул бычок на асфальт. Мужчина сделал замечание. - Мы ему ничего не сказали, просто сидели, курили. Он подошёл, начал что-то говорить. Я вообще не помню точно, что происходило. В голове каша, -
потерпевший молодой человек на вид лет 30 с журналистами разговаривает неохотно. Но повторяет: «Я не знаю, из-за чего произошёл конфликт».
Догадываемся, что реакция горячих южных мужчин на замечание была не такой. Пенсионер оскорбился, молча зашёл к себе домой, достал ружьё, зарядил его, спустился на один пролёт в подъезде и расстрелял машину. Судя по тому, что все повреждения на одной части автомобиля – пассажирских сиденьях, пенсионер и не думал убивать обидчиков. Цель – хорошенько напугать и поставить на место. Досталось и соседнему авто – в него тоже попало несколько пуль.
Ольга КНЯЗЕВА,
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