Ворошиловский стрелок



Ольга КНЯЗЕВА,

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58-летний Евгений Иванович (имя изменено) - обычный ангарский пенсионер. Дома он ухаживал за парализованной женой. Особо ни с кем не общался, никуда не лез, с соседями не здоровался и вообще был очень скрытным. Такие соседи есть у каждого.Во вторник утром пенсионер возвращался домой, увидел, что у подъезда припаркована незнакомая машина, в которой сидят двое парней кавказской национальности и курят. Один из них выкинул бычок на асфальт. Мужчина сделал замечание.потерпевший молодой человек на вид лет 30 с журналистами разговаривает неохотно. Но повторяет:Догадываемся, что реакция горячих южных мужчин на замечание была не такой. Пенсионер оскорбился, молча зашёл к себе домой, достал ружьё, зарядил его, спустился на один пролёт в подъезде и расстрелял машину. Судя по тому, что все повреждения на одной части автомобиля – пассажирских сиденьях, пенсионер и не думал убивать обидчиков. Цель – хорошенько напугать и поставить на место. Досталось и соседнему авто – в него тоже попало несколько пуль.