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Удар пепельницей


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Пятница, 4 августа, традиционно прибавила работы медикам и полицейским. Давно замечено, что именно в конце рабочей недели резко возрастает употребление алкоголя, как следствие, пьяные разборки.

Днем в приемный покой БСМП «скорая помощь» привезла 37-летнего мужчину с проломленной головой. Выяснилось, что гражданин проживал в одной из квартир 30-го квартала с 27-летней женщиной. Конец недели они решили отметить выпивкой, во время которой, по словам полицейских, сожительница вдруг схватила тяжелую пепельницу и опустила мужчине на голову. Удар был такой силы, что в больнице поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма!

Вечером того же дня в 12 микрорайоне сожители, 1965 и 1978 годов рождения, также повздорили. Только на этот раз орудием преступления стал нож, за который схватилась женщина и нанесла мужчине несколько ударов.

Игорь Карин

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