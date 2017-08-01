Удар пепельницей

Игорь Карин

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Днем в приемный покой БСМП «скорая помощь» привезла 37-летнего мужчину с проломленной головой. Выяснилось, что гражданин проживал в одной из квартир 30-го квартала с 27-летней женщиной. Конец недели они решили отметить выпивкой, во время которой, по словам полицейских, сожительница вдруг схватила тяжелую пепельницу и опустила мужчине на голову. Удар был такой силы, что в больнице поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма!Вечером того же дня в 12 микрорайоне сожители, 1965 и 1978 годов рождения, также повздорили. Только на этот раз орудием преступления стал нож, за который схватилась женщина и нанесла мужчине несколько ударов.