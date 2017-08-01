Полина Графова

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Погибший при пожаре 59-летний мужчина жил в небольшом доме постоянно. Семьи не было, работы тоже. Мужчина часто выпивал, курил в доме. Его навещал 62-летний брат, привозил продукты. Во время очередного визита братья решили выпить. Ночью дом полностью охватило огнём. Старшему удалось выбраться из пожара, второму нет.рассказала нашей газете старший дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району Екатерина БАРХАТОВА.