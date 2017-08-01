Ночью 9 августа загорелся дачный дом в садоводстве «Юбилейное-3». Под завалами пожарные обнаружили тело мужчины. Другого пострадавшего с сильными ожогами увезли в больницу скорой медицинской помощи в Ангарске.
Погибший при пожаре 59-летний мужчина жил в небольшом доме постоянно. Семьи не было, работы тоже. Мужчина часто выпивал, курил в доме. Его навещал 62-летний брат, привозил продукты. Во время очередного визита братья решили выпить. Ночью дом полностью охватило огнём. Старшему удалось выбраться из пожара, второму нет. - По факту будет проведена пожарно-техническая экспертиза. На сегодняшний день основная причина – непотушенная сигарета, -
рассказала нашей газете старший дознаватель ОНД и ПР по Ангарскому району Екатерина БАРХАТОВА.
Полина Графова
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