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Утонули двое


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5 августа, 15 часов, Еловское водохранилище. Компания молодых людей пошла купаться. Один из них недалеко от берега на что-то наступил. Оказалось, труп.

38-летний ангарчанин пришёл на водохранку вместе с друзьями и пивом. С песчаного берега компанию выгнала охрана – с алкоголем нельзя. Молодые люди долго не думали, обошли озеро и расположились на другом берегу. Пропажу мужчины никто из его друзей даже и не заметил.

Единственное санкционированное место купания в городе - это Еловский пруд. Там полностью обследованное дно, относительно неглубоко, нет никаких течений. Плюс постоянно дежурит спасатель и сотрудник охраны.

- Но есть один нюанс. Разрешено купаться только на песчаном берегу водохранилища. Другой, противоположный, не обследован, там нет спасателей, мы не знаем, что на дне. Именно поэтому там установлен знак “Купание запрещено”. Вполне возможно, если бы не алкоголь, трагедии бы не случилось, - комментирует нашей газете главный инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ.

Ольга КНЯЗЕВА

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