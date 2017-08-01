Утонули двое



Ольга КНЯЗЕВА

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38-летний ангарчанин пришёл на водохранку вместе с друзьями и пивом. С песчаного берега компанию выгнала охрана – с алкоголем нельзя. Молодые люди долго не думали, обошли озеро и расположились на другом берегу. Пропажу мужчины никто из его друзей даже и не заметил.Единственное санкционированное место купания в городе - это Еловский пруд. Там полностью обследованное дно, относительно неглубоко, нет никаких течений. Плюс постоянно дежурит спасатель и сотрудник охраны.- комментирует нашей газете главный инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ.