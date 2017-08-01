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Следить надо лучше


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Днём 8 августа на территории бывшего училища № 8 на улице Ленина случился пожар. Загорелись гаражи и складские помещения в 10 метрах от училища.

Следить надо лучше
Потушили огонь за несколько минут. Можно только предполагать, чем бы закончился пожар, случись он на территории действующей школы.

Загоревшиеся складские помещения представляют собой пару гаражей и одно капитальное кирпичное здание, которое, по всей видимости, раньше использовалось под нужды училища. На момент возгорания в гаражах был лишь мусор. Именно поэтому, как пояснили нашей редакции пожарные, огонь и распространился. Кто поджёг, покажет пожарно-техническая экспертиза. Сторож, который на момент возгорания находился в основном здании, предполагает, что это могли быть соседские мальчишки.

Ольга КНЯЗЕВА,
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