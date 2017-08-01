Следить надо лучше

Днём 8 августа на территории бывшего училища № 8 на улице Ленина случился пожар. Загорелись гаражи и складские помещения в 10 метрах от училища. Потушили огонь за несколько минут. Можно только предполагать, чем бы закончился пожар, случись он на территории действующей школы.
Загоревшиеся складские помещения представляют собой пару гаражей и одно капитальное кирпичное здание, которое, по всей видимости, раньше использовалось под нужды училища. На момент возгорания в гаражах был лишь мусор. Именно поэтому, как пояснили нашей редакции пожарные, огонь и распространился. Кто поджёг, покажет пожарно-техническая экспертиза. Сторож, который на момент возгорания находился в основном здании, предполагает, что это могли быть соседские мальчишки.
Ольга КНЯЗЕВА,
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