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Помог с документами


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Сегодня, 11:41
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Когда 88-летняя Галина Васильевна проходила лечение в неврологическом отделении БСМП, к ее соседке приходил племянник Андрей.

Он рассказывал, что закон изменился, а многие старики об этом не знают, поэтому свои квартирные документы до конца не оформили. В результате после их смерти наследникам придется бегать по инстанциям, чтобы доказать свое право на жилье.

Галина Васильевна была собственником двухкомнатной квартиры, в которой жила вместе с внучкой и шестилетней правнучкой. Послушав «специалиста», женщина забеспокоилась, все ли у нее в порядке с документами на квартиру? Она попросила Андрея прийти к ней в гости и проверить документы. Тот согласился. О визите гостя Галина Васильевна внучке не сказала.

Мошенник пришел, посмотрел документы и сказал: «Надо поменять кадастровый паспорт». Галина Васильевна согласилась. В этот же день аферист увез её на своей машине в нужную контору. Там женщина сидела в коридоре, а Андрей сначала ходил по кабинетам, потом подошел к ней с большой стопкой бумаг, положил на подоконник и сказал, чтобы она расписалась. Галина Васильевна расписалась во всех документах не читая.

Через несколько дней мошенник опять приехал к Галине Васильевне домой и попросил у нее договор приватизации. Она отдала ему этот договор, не задавая лишних вопросов. Через 30-40 минут он привез договор обратно. Так бабушка, сама того не ведая, продала свою квартиру.

Как следует из договора купли-продажи, квартиру она продала за 1,5 млн. рублей. На самом деле Галина Васильевна никаких денег не получала. Правда, помнит, что Андрей приходил к ней и просил расписаться в получении 600 тысяч рублей. Сказал, что это «филькина грамота», она и расписалась. Расписку хранила, но потом выбросила.

Ольга КРАСНОВА

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