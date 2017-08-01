Прыгнули в реку

Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Мальчик был в гостях у родственников в поселке Сосновка. Взрослые собрались отдыхать на реку и взяли с собой детей. В одну машину все не вошли, поехали в два рейса. В первый отправили детей, приглядывать за которыми у реки остался только один взрослый.«Взяв с собой четверых ребят, мужчина отправился на песчаную отмель, которая находилась посредине реки, в 60 метрах от берега. Только на двух девочках были нарукавники и жилет. В какой-то момент один из подростков оступился, попал в яму и начал тонуть. Мужчина предпринял попытки спасти мальчика, уносимого течением, однако это ему не удалось. Ребёнок ушел под воду. На помощь остальным паникующим и кричащим детям подоспели очевидцы на лодке. Они доставили их в безопасное место и вызвали спасателей», пишет пресс-служба МЧС.Одним из этих спасателей, вовремя пришедших на помощь, оказался 24-летний ангарчанин Максим МИХАЙЛОВ, оператор технологических установок в ООО «Иркутская нефтяная компания».Он очень удивился, когда мы позвонили ему, спросил, откуда узнали. Действительно, нигде в новостях фигуры людей, спасших чужих детей, не фигурировали, СМИ обошлись общими словами. Но мир слухами полнится, и люди рассказывают друг другу не только о плохом, но и о хорошем.В редакцию Максим пришёл со своей невестой Кристиной КУЗЬМИНОЙ. О случившемся он вспоминает неохотно, оно и понятно почему.Вот что Максим рассказал нашей газете:Думать было некогда. Трое мужчин - Максим, Игорь и Владимир - побежали к воде, сели в лодку, завели и понеслись к месту трагедии, от которого их лагерь находился примерно в ста метрах.