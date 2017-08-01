Прыгнули в реку

В прошлые выходные на реке Белая в Усольском районе утонул 14-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Жертв могло быть больше, если бы не неравнодушные ангарчане, которые выступили в роли добровольных спасателей.Максим МИХАЙЛОВ со своей невестой Кристиной КУЗЬМИНОЙ. 27 октября, кстати, они женятся.
Мальчик был в гостях у родственников в поселке Сосновка. Взрослые собрались отдыхать на реку и взяли с собой детей. В одну машину все не вошли, поехали в два рейса. В первый отправили детей, приглядывать за которыми у реки остался только один взрослый.
«Взяв с собой четверых ребят, мужчина отправился на песчаную отмель, которая находилась посредине реки, в 60 метрах от берега. Только на двух девочках были нарукавники и жилет. В какой-то момент один из подростков оступился, попал в яму и начал тонуть. Мужчина предпринял попытки спасти мальчика, уносимого течением, однако это ему не удалось. Ребёнок ушел под воду. На помощь остальным паникующим и кричащим детям подоспели очевидцы на лодке. Они доставили их в безопасное место и вызвали спасателей», пишет пресс-служба МЧС.
Одним из этих спасателей, вовремя пришедших на помощь, оказался 24-летний ангарчанин Максим МИХАЙЛОВ, оператор технологических установок в ООО «Иркутская нефтяная компания».
Он очень удивился, когда мы позвонили ему, спросил, откуда узнали. Действительно, нигде в новостях фигуры людей, спасших чужих детей, не фигурировали, СМИ обошлись общими словами. Но мир слухами полнится, и люди рассказывают друг другу не только о плохом, но и о хорошем.
В редакцию Максим пришёл со своей невестой Кристиной КУЗЬМИНОЙ. О случившемся он вспоминает неохотно, оно и понятно почему.
Вот что Максим рассказал нашей газете: - Мы приехали отдыхать на Белую 4 августа. С нами были брат моей невесты Игорь КУЗЬМИН, его жена Марина и наш друг Володя ЛОХОВ. Игорю 38 лет, Владимиру - 29. С нами были дети. Все ангарчане. Мы переночевали на реке, а в субботу, 5 августа, это произошло. В тот день на Белой было достаточно большое количество народа. У этой реки очень высокие склоны, мы сидели, отдыхали наверху, высота метров, наверное, десять. Внизу на берегу стояла наша лодка, там же играли наши дети. В какой-то из моментов мы услышали вдалеке визг и крики, но значения этому не придали, дети часто на реке балуются и кричат. Но тут наши дети подбежали и сказали: «Там тонут!»
Думать было некогда. Трое мужчин - Максим, Игорь и Владимир - побежали к воде, сели в лодку, завели и понеслись к месту трагедии, от которого их лагерь находился примерно в ста метрах.
Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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