Ангарчанка перечислила аферистам 30 тысяч рублей

В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах мошеннических действий в отношении молодой местной жительницы. Девушка перечислила злоумышленникам 30 тысяч рублей в надежде получить кредит.
Накануне вечером в отдел полиции №2 обратилась 27-летняя ангарчанка. Девушка рассказала, что на одном из интернет-сайтов она подала заявку на кредит, в которой указала свой сотовый телефон. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина и пояснил, что для получения кредита ей необходимо перевести комиссию за выдачу займа.
Девушка отправилась к ближайшему банкомату и сделала 2 перевода на указанные незнакомцем счета. Через пару дней с доверчивой ангарчанкой снова связался неизвестный и потребовал дополнительный перевод. Женщина снова произвела перечисление. После этого с потерпевшей больше никто не связывался, а телефон звонившего стал недоступен.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установлено, что номер телефона звонившего зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ростовской области.Полицейские Ангарска напоминают, что ни одна серьёзная организация, тем более банк, не позволяет себе брать предоплату с заемщика. Это незаконно. Если ситуация вынудила вас обратиться за кредитом к частникам, то поинтересуйтесь, какая именно компания будет одалживать деньги, если ответа вы не получите, то это повод насторожится. Так же если в качестве реквизитов для платежа за оказания услуги будут использоваться электронные кошельки, то это тоже повод задуматься, не обманывают ли вас!Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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