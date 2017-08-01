Ангарчанка перечислила аферистам 30 тысяч рублей

Накануне вечером в отдел полиции №2 обратилась 27-летняя ангарчанка. Девушка рассказала, что на одном из интернет-сайтов она подала заявку на кредит, в которой указала свой сотовый телефон. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина и пояснил, что для получения кредита ей необходимо перевести комиссию за выдачу займа.Девушка отправилась к ближайшему банкомату и сделала 2 перевода на указанные незнакомцем счета. Через пару дней с доверчивой ангарчанкой снова связался неизвестный и потребовал дополнительный перевод. Женщина снова произвела перечисление. После этого с потерпевшей больше никто не связывался, а телефон звонившего стал недоступен.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установлено, что номер телефона звонившего зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ростовской области.