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Не попадайся на уловки уличных гадалок


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Сегодня, 13:00
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Не попадайся на уловки уличных гадалок

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братское» проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, обманным путём похитивших имущество пенсионерки.

Накануне 77-летняя жительница Братска сообщила в дежурную часть о том, что неизвестные женщины цыганской внешности завладели её деньгами в сумме 116 тысяч рублей. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что на улице Вокзальная к ней подошли две женщины. Вступив с ней в разговор, незнакомки пообещали вылечить пенсионерку от заболевания. Для излечения необходимы все имеющиеся деньги, которые надо «заговорить».

В итоге все сбережения оказались у мошенниц, которые скрылись в неизвестном направлении. Оказавшись дома без денег, женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. В настоящее время организованы поиски лиц, причастных к преступлению.

Аналогичные мошенничества уже происходили в различных районах Иркутской области.

Например, в начале июля в Ангарске полицейские задержали подобную лже-целительницу. Тогда в полицию обратилась 72-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенницы. Под видом снятия порчи «гадалка» похитила у нее 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя жительница Усолья-Сибирского. Женщина ранее была неоднократно судима за имущественные преступления, в том числе и за мошеннические действия по аналогичной схеме. Из мест заключения она освободилась месяц назад и продолжила заниматься противоправной деятельностью.

Практически все пострадавшие утверждают, что после вступления в общение с «гадалками», они теряют контроль над ситуацией и пребывают в состоянии, похожем на гипноз. В этой связи, полиция призывает граждан, особенно преклонного возраста, не вступать на улице в общение с незнакомыми людьми, предлагающими услуги по снятию порчи, сглаза, а также проведение различных манипуляций и обрядов с вашим имуществом.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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