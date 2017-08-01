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Оступился и сорвался с обрыва


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Сегодня, 13:09
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Оступился и сорвался с обрыва

11 августа на берегу Байкала в районе п. Листвянка Иркутской области обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 11 августа днем один из путешественников, проходя по тропе вдоль берега Байкала, оступился и сорвался с обрыва. Потерпевший – гражданин Великобритании, скончался на месте.

В настоящее время проводится ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: irkutsk.bezformata.ru

irk.sledcom.ru
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