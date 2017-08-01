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Мошенничество в сфере страхования


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Сегодня, 13:39
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Мошенничество в сфере страхования

Прокуратура г. Ангарска провела проверку по обращению СПАО «Ингосстрах» о покушении на мошенничество при производстве страховых выплат.

Установлено, что житель г. Ангарска И., управляя личным автомобилем, в марте 2017 года совершил наезд на пешехода, в результате чего повредил свою автомашину. Осознавая, что данный случай не является страховым и страховое возмещение на восстановление повреждений автомашины ему выплачено не будет, он сообщил в ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, что в июне того же года водитель К. совершил наезд на его автомашину. При этом он заранее договорился с этим водителем о совершении противоправных действий.

Затем И. обратился в ПАО «Ингосстрах» с заявлением о прямом возмещении убытков по ОСАГО, изложив в нём обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия и представил для осмотра и дачи независимого экспертного заключения свою автомашину.

Экспертом размер причиненного ущерба был определен в размере 52 тыс. рублей. Однако после проведения дополнительной экспертизы было установлено, что при изложенных И. обстоятельствах получение заявленных им повреждений автомашиной было невозможно, и в выплате ему было отказано.

Прокуратурой города опрошены участники дорожно-транспортного происшествия, истребованы и изучены все материалы дорожно-транспортных происшествий (включая фотоматериалы базы данных ГИБДД АИУС), истребованы и приобщены заключения автоэкспертиз, дела по выплате страхового возмещения.

По результатам проверки прокуратурой принято решение о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении И. и К. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч. 2. ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

www.irkproc.ru
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